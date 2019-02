Aanleg halte Waterbus start woensdag ADA

Als de weersomstandigheden het toelaten start op 5 februari de aanleg van een halte voor de nieuwe Waterbus tussen het Havenhuis en Wijnegem ter hoogte van Dok Merksem. Op de Vaartkaai is er plaatselijk hinder tussen de ophaalbrug in Merksem tot net voor de Brug van den Azijn. Fietsers rijden ter hoogte van de werken op de rijbaan en het autoverkeer schuift deels op en zal over de treinsporen moeten rijden. De werken zullen tot 15 februari duren. Vanaf 18 februari zal de nieuwe route van de Waterbus in gebruik genomen worden.