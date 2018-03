Aangereden op zebrapad 05 maart 2018

Een vrouw van 51 jaar is gisteren lichtgewond geraakt toen ze werd aangereden op het zebrapad aan de Minister Delbekelaan. Het was nog vroeg toen ze op het kruispunt van de Minister Delbekelaan met de Bredabaan de straat overstak. De bestuurder stopte na de aanrijding en liet zijn telefoonnummer achter, maar vertrok dan weer. De vrouw geraakte op eigen kracht in het ziekenhuis. De politie zal de man opzoeken om hem over het ongeval te verhoren. (NBA)