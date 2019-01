93-jarige bestuurder herinnert zich crash tegen muur niet Sander Bral

16 januari 2019

Een wagen is dinsdagavond vlak voor middernacht tegen de gevel van een huis beland aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. De bestuurder van 93 jaar kwam van de Groenendaallaan en wilde de Lambrechtshoekenlaan in rijden. Wellicht verloor hij de controle over het stuur. De man kan zich van het ongeval zelf niets meer herinneren. Hij raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De wagen werd links vooraan beschadigd en werd getakeld. Er was lichte schade aan het gebouw.