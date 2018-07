44 ecocheques gestolen 25 juli 2018

Een winkel in voedingswaren in de Eethuisstraat in Merksem kreeg het voorbije weekend ongewenst bezoek over de vloer. Er was geen braakschade, maar verschillende ruimtes werden doorzocht en er heerste grote wanorde. De buit van de inbreker bleef beperkt tot 44 ecocheques. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BSB)