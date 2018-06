32ste Fietseling start in Bouckenborgpark 02 juni 2018

Zin om de mooiste plekken in en rondom Merksem te ontdekken? Dan kun je zondag 3 juni misschien meedoen aan de Fietseling van wielervereniging WTC Merksem. Deze familiale fietshappening is toe aan de 32ste editie. Je kunt kiezen uit 20, 40 en 60 kilometer.





Start en aankomst liggen in het Bouckenborghpark aan de Bredabaan 559 . Vertrekken kan tussen 9 en 13 uur. Je kunt vooraf inschrijven of dat gewoon ter plekke regelen. Neem wel je bankkaart mee, want dat is het enige betaalmiddel de dag zelf. Voor het muzikale decor zorgt jazzband Le Temps du Mois. De Fietseling eindigt omstreeks 18 uur. De routes van 40 en 60 kilometer gaan een eind ten noorden van Merksem, tot zelfs in Nederland voor de langste rit. Bij de 20 kilometer blijf je vooral in Merksem en Schoten.





Een iets artistiekere invulling levert de streetartroute van 5 kilometer door Merksem. Een aantal graffiti-artiesten tonen live wat ze kunnen.





Pech onderweg? De VAB depanneert fietsers die niet meer verder kunnen.





Info: www.merksem.be/fietseling.





