24 bestuurders onder invloed zijn rijbewijs kwijt Sander Bral

25 februari 2019

16u01 0 Merksem 24 bestuurders onder invloed van drank of drugs liepen zondagochtend tegen de lamp bij een politiecontrole. De politie had zich strategisch opgesteld in de buurt van het Sportpaleis waar net een deejayfestival had plaatsgevonden.

In alle vroegte hielden de verkeerspolitie en het verkeersondersteuningsteam van de lokale politiezone Antwerpen zondagochtend een Wodca-actie op drugs en alcohol achter het stuur. Het verkeer dat wegreed van Reverze, een deejayfestival in het Sportpaleis, werd omgeleid naar de Noorderlaan voor controle. Wie niet in de richting van de controlepost reed, werd door motards van de politie uit het verkeer gehaald.

544 bestuurders werden gecontroleerd tijden de controle die drie uur duurde. Acht personen bliezen positief. Eén van hen mocht zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren omdat hij zo diep in het glas had gekeken. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes of drie uur afgeven. Zestien automobilisten waren onder invloed van illegale drugs. Ook zij konden vijftien dagen fluiten naar hun rijbewijs.