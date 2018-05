2,2 miljoen euro voor restauratie districtshuizen 03 mei 2018

De Vlaamse overheid kent een premie van 2,2 miljoen euro toe voor de restauratie van de districtshuizen van Merksem en Hoboken.

Volgens de Vlaamse overheid zijn de districtshuizen van Merksem en Hoboken 'architecturale parels' en verdienen ze een opfrisbeurt. "Ze hebben een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de bewoners van het betreffende district", aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed.





Het districtshuis van Merksem, gebouwd tussen 1961 en 1968, is een mooi voorbeeld van naoorlogse architectuur met monumentale gevelpartijen met classicistische vormen. Met de Vlaamse subsidies zal de buitenkant (natuursteen, metselwerk en buitenschrijnwerk) en het interieur met het meubilair in het protocollaire gedeelte gerenoveerd worden.





Het districtshuis van Hoboken, kasteel Sorghvliedt, is gebouwd in de eerste helft van de achttiende eeuw. Met de subsidies worden de buitengevels van het kasteel onder handen genomen. De historische kalkpleister van het kasteel zal opnieuw aangebracht worden.





De investering kadert in een meerjarige subsidieovereenkomst met de stad Antwerpen. Van 2017 tot 2019 voorziet Vlaanderen een budget van 6,3 miljoen euro voor de restauratie van zes als monument beschermde districtshuizen. Naast Merksem en Hoboken staan ook Borgerhout, Ekeren, Wilrijk én het Antwerpse districtshuis op het lijstje. Zo verhuist het district Antwerpen binnen enkele jaren naar zaal Harmonie. (BJS)