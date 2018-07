2.000 bierblikjes en 900 flessen drank in beslag genomen 14 juli 2018

02u23 0

Het politiewijkteam van het zorggebied Noord heeft 2.000 blikjes bier en meer dan 900 flessen wijn, champagne en sterke dranken in beslag genomen. Op 5 juli werd vastgesteld dat een dagwinkel aan de Bredabaan in Merksem een terras had opgesteld zonder vergunning. De 52-jarige uitbater van de winkel bleek na controle zelfs geen vergunning te heben om alcoholische dranken te verkopen. Alle drank werd in beslag genomen met behulp van de interventiedienst en technische dienst van de politie. Het ging over zoveel drank dat de politie een vrachtwagen nodig had om alles in het politiekantoor te krijgen. De in beslag genomen drank werd beveiligd en verpakt door de politie. Het onderzoek naar de dagwinkel gaat verder. Ook de douane is ingelicht en start mogelijk een onderzoek naar hoe de drank tot in de winkel is geraakt. (BSB)