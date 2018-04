17-jarige Amber al meer dan een maand vermist 26 april 2018

Child Focus lanceerde zopas een oproep naar een wel zeer verontrustende verdwijning. De 17-jarige Amber Verberckt uit Merksem verdween al op woensdag 21 maart en is daarmee dus al meer dan een maand vermist. "Haar foto en beschrijving werd al uitgedeeld aan bewakingsagenten, gemeenschapswachten en controleurs van het openbaar vervoer", weet Dirk Depover van Child Focus. "Die beperkte zoekactie leverde niks op dus hebben we in samenwerking met politie en parket dit opsporingsbericht verspreid." Amber Verberckt is 17 jaar oud, 1m60 groot en stevig gebouwd. Ze heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Toen ze verdween had ze een zakhandtasje met bloemenpatroon bij zich. Personen die meer weten over deze verdwijning kunnen terecht op het gratis nummer 116 000 van Child Focus dat dag en nacht bereikbaar is. (BSB)