14-jarig meisje dealt cannabis 11 augustus 2018

Een 30-jarige drugsdealer heeft een 14-jarig meisje ingeschakeld in z'n handeltje. Het parket eist 3 jaar cel.

De zaak ging op 11 mei aan het rollen toen de politie aan het pleintje vlakbij het districtshuis van Merksem toezicht hield. Ze zagen beklaagde Ismaïl E.I. (30) samen met een piepjong meisje een joint rollen. Wat later kwam een derde man op de proppen, die van het meisje een zakje overhandigd kreeg.





Twee dagen later was de politie opnieuw getuige van een drugsdeal op het pleintje. Ze hielden de koper tegen en die verklaarde dat hij twee zakjes cannabis van het duo had gekocht.





Er werden vervolgens huiszoekingen verricht. Bij Ismaïl E.I. werd niets gevonden. Anders was dat bij het tienermeisje. Daar troffen de speurders 160 gram cannabis aan, alsook wat cocaïne, twee gsm's en een klantenlijst. De procureur eist 3 jaar cel en 8.000 euro tegen Ismaïl E.I. "Een 14-jarige inzetten om drugs te verkopen. Dat getuigt van verregaande normvervaging." Ismaïl E.O. ontkent. "Ik probeerde haar juist aan te sporen om op het rechte pad te blijven." Vonnis op 14 augustus. (BJS)