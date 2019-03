13 Roemeense metaaldieven gearresteerd, één vlucht weg en rijdt kledingzaak aan diggelen Sander Bral

01 maart 2019

15u10 2 Merksem Een bestuurder is na een achtervolging door de politie met zijn auto in een vitrine van een kledingzaak gereden op de Bredabaan in Merksem. Hij werd samen met twaalf kompanen gearresteerd. Ze worden ervan verdacht op grote schaal metaal te stelen.

Buurtbewoners van de Bredabaan in Merksem werden in de nacht van donderdag op vrijdag brutaal uit hun slaap gewekt. Een personenwagen met Nederlandse nummerplaten reed daar rond twee uur de vitrine aan diggelen van kinderkledingzaak Jiff op de hoek met de Deurnsebaan.

“De bestuurder maakte op dat kruispunt wellicht een stuurfout en is zo in de etalage van de winkel beland”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie van Antwerpen. “Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en gearresteerd. De schade aan de winkel is groot. Niet enkel de vitrine is volledig vernield maar ook paspoppen, winkelrekken en kleding in de winkel raakten beschadigd.”

De brandweer kwam ter plaatse om de boel op te kuisen en de etalage dicht te timmeren tegen ongewenste bezoekers. Ook de zaakvoerders van de winkel kwamen midden in de nacht de schade opmeten. Ze waren te aangedaan voor een reactie.

Aan de crash ging een achtervolging vooraf. De Roemeense bestuurder vluchtte weg van de politie toen die hem wilde arresteren in het kader van een lopend onderzoek bij het parket van West-Vlaanderen. “Wij zijn al een tijdje bezig met een onderzoek naar een rondtrekkende dadergroepering”, bevestigt Céline D’Havé van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

“Het gaat om een 20 tot 25-tal personen van Roemeense origine die ervan verdacht worden op grote schaal diefstal van metaal te plegen. Het gaat om duizenden kilo’s metaal. Zoals wel vaker bij rondtrekkende dievenbendes houden ze zich niet schuil in de buurt van de plaats waar ze opereren. Doorgedreven onderzoek bracht ons in Antwerpen en donderdagnacht zijn we daar tussengekomen. Bij de actie zijn de gecrashte chauffeur en twaalf andere medeverdachten gearresteerd. Ze werden vrijdag volop verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in West-Vlaanderen.”

Over de details van de metaaldiefstallen wil het parket in het belang van het onderzoek niets kwijt. Ook over waar en in welke omstandigheden de andere twaalf verdachten zijn opgepakt, wordt er geen info vrijgegeven.