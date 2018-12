“Toen ik mijn geld terugvroeg, gooide Vera mij ‘s nachts buiten” Opnieuw klacht tegen weduwe van bekende boer “Charel” Patrick Lefelon

01 december 2018

10u50 9 Merksem Vera Schouppe (55), de weduwe van Vlaanderens bekendste boer “Charel”, heeft opnieuw een klacht aan haar been. Carina V., een vrouw uit Merksem, is naar de rechtbank gestapt omdat ze door Schouppe voor duizenden euro’s zou opgelicht zijn. Schouppe zit overigens al twee maanden in de cel vanwege drugshandel.

Boer Charel - echte naam Karel Declerck - overleed in 2013. Vier jaar voor zijn overlijden trouwde hij met de 34 jaar jongere Vera Schouppe. Schouppe is geen onbesproken blad. In september werd de vrouw opgepakt in de gerestaureerde hoeve van haar overleden man op verdenking van drugshandel - en productie. Samen met haar drie zonen probeerde ze geld te verdienen met de productie van een grote voorraad speed. Ze zit daarvoor nog steeds in voorhechtenis. De gevangenis is geen onbekend terrein voor de vrouw. Als twintiger werd ze ook al gearresteerd voor de smokkel van hasj.

Oplichting

Nu komt daar nog een klacht bij, deze keer van de 58-jarige Carina V. uit Merksem (Antwerpen). De vrouw leerde Schouppe kennen toen zij een relatie had met de uitbater van café Blitz in Merksem.

Carina V.: “Ik zat in een depressie na problemen met mijn vriend. Zo was ik mijn paarden kwijtgeraakt. Vera werkte in café Blitz waar ik wel eens kwam. Zij was tof tegen mij. Vera wist dat ik veel om dieren gaf en nodigde mij in juni 2015 uit om te komen logeren op haar domein in Lotenhulle. Het deed mij goed om terug in het groen tussen de dieren te zijn.”

Carina had geen idee van het verleden van haar nieuwe vriendin Vera. Tot zij in de woonkamer een fotootje en een trouwuitnodiging van Vera en boer Charel zag liggen.

“Vera gedroeg zich als een BV maar dan zonder portemonnee. Zij vroeg mij geld voor te schieten voor de afwerking van de paardenstallen. Alles bijeen gaf ik haar ruim 5.000 euro. Toen ik er de weken nadien om vroeg, werd zij heel lastig. Zij kleineerde me, schold mij uit en gaf mij de schuld van alles wat misliep op de boerderij. Op een nacht rond 2 uur moest ik mijn koffers pakken en vertrekken. Naast mijn auto had zij een dood konijn gelegd. Als ik nog durfde langskomen, zou zij mij ineen laten kloppen.”

Carina V. diende in 2015 een klacht in bij de politie van Aalter maar die werd geseponeerd. Haar advocate Ilse Buyst heeft de klacht zopas opnieuw ingediend met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter.

Advocate Ilse Buyst: “Carina V. heeft het niet breed en hoopt haar geld alsnog terug te zien. Ik vermoed echter dat Schouppe nog meerdere mensen op die manier heeft opgelicht en hoopt dat ook andere mogelijke slachtoffers zich nog melden bij het gerecht.”