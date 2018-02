"Ratten liggen zelfs dood in de was" DOELHOFSTRAAT IN WIJK 'T DOKSKE VOELT ZICH VERGETEN DOOR BESTUUR PHILIPPE TRUYTS

02 februari 2018

02u52 0 Merksem Ratten op straat en in de tuinen, een dode rat in de was en opengereten vuilniszakken. De bewoners van de Doelhofstraat in Merksem hebben het de voorbije maanden niet onder de markt gehad. Ook de talloze verzakkingen in het wegdek, veroorzaken veel irritatie. "Ik woon hier veertig jaar. Ze doen niets voor onze straat", zegt Geertje Casters.

De Doelhofstraat hééft wel iets. Achteraan torent de 'blokkendoos' van bloemproducent Paniflower boven de sympathieke rijhuizen uit. We zitten in de wijk 't Dokske. Niemand minder dan de bekendste Merksemnaar van de voorbije honderd jaar, Gaston Berghmans, woonde in de jaren dertig in de Doelhofstraat. "Hier heb ik de gelukkigste jaren van mijn jeugd beleefd", vertelde de in 2016 overleden komiek ooit.





Urinesporen

Maar vandaag is die vergeelde romantiek wel heel ver weg. Kim El Baabouchi merkte een tijdje geleden dat haar afvalzakken steeds werden kapotgebeten. "Ik dacht aan katten. Tot ik met die sneeuwval in december urinesporen zag. Op een dag stond ik in de keuken en hoorde ik geritsel in het tuinhok. Toen ik ging kijken en de vuilniszakken uit elkaar haalde, zaten er wel drie ratten tussen. Ik heb twee kleine kinderen. Ze kunnen niet meer in de tuin."





Bij een andere buurtbewoner sloeg de schrik pas echt om het hart, zo getuigt Bavo De Mol, de voorzitter van Open Vld Merksem die het lot van de straat ter harte neemt. "Een vrouw deed de was. Plots rolde een rat uit de lakens. Die ga je dan ook niet meer gebruiken, vrees ik. Bij iemand anders was de bekabeling van zijn splinternieuwe BMW doorgeknaagd."





Een paar huizen naast Kim El Baabouchi wijst Ludo De Meyer nog op een ander probleem: de afgrijselijke staat van het wegdek. "Christopher Froome komt hier trainen voor de Ronde van Frankrijk. Ah ja, met al die putten en bergen hier", lacht hij zijn ergernis weg. "Er zijn in de buurt verschillende straten heraangelegd. Meer dan eens, zelfs. Maar ons kennen ze niet. Volgens mij zijn de riolen hier ingestort. En die ratten? Als we bellen, zeggen ze bij de stad dat het een 'privéprobleem' is. Quatsch, want die lopen ook op straat."





Bavo De Mol vraagt actie van stad en district. "De buurt verdient spelende kinderen, geen dode ratten. Er is potentieel rond 't Dokske. Voor jonge gezinnen kan het een mooie plek worden. Maar dan moet het ongedierte worden bestreden en de straat én riolering vernieuwd."





Geen werken

Bij Waterlink kan woordvoerster Chris Janssens enkel kwijt dat er vanuit de Doelhofstraat geen meldingen zijn binnengekomen. "We hebben niet gewerkt in de Doelhofstraat en voorlopig staat er ook niets gepland."





Districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA) begrijpt de onvrede in de straat. "Als ik kon, pakte ik alle straten in één legislatuur aan. Dat gaat natuurlijk niet. De Doelhofstraat zal ten vroegste na dit jaar op de lijst voor een heraanleg kunnen komen."





Hij nuanceert wel de rattenplaag. "De hevige regenval van de voorbije maanden heeft de ratten uit de riolen gejaagd. Dat is een probleem in heel Antwerpen. Maar ik weet als ex-voorzitter van Waterlink wel dat ze daar hun best doen om de populatie ratten onder controle te houden."





