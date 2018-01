"District laat zich rollen en wij zijn de dupe" HANDELAARS VRAGEN HARDE AANPAK TEGEN 'EEUWIGDURENDE WERF' DIETER LIZEN

25 januari 2018

02u44 0 Merksem De handelaars en bewoners van de Lambrechtshoekenlaan en de Vlaschaardstraat in Merksem zijn de bouwput voor hun deur meer dan beu. Sinds maart vorig jaar wordt er gewerkt aan de riolering en bekabeling en dat had in augustus 2017 klaar moeten zijn. Vijf maanden na datum ligt het hele kruispunt nog steeds open en wordt er amper gewerkt.

In de zomer van 2017 kwamen een glunderende Vlaams minister van Werk en Economie en Innovatie Philippe Muyters en Antwerps schepen van Middenstand Koen Kennis nog een minderhinderpremie van 2.000 euro afgeven aan enkele handelaars van de Vlaschaardstraat en de Lambrechtshoekenlaan. "Een leuke geste, maar totaal niet voldoende voor de financiële schade die we hier lijden", zegt Anna Yeasayan die er al tweeënhalf jaar een bloemenzaak uitbaat.





Woedend

"Deze werf moest in augustus vorig jaar klaar zijn, maar het ligt nog altijd volledig open. Mijn klanten geraken hier gewoon niet. Ik geraak stilaan echt in financiële problemen door deze werken die maar blijven aanslepen."





De overburen van verf- en decorzaak Lyssen zijn woedend. "In oktober bestaan wij vijftig jaar, ik zou graag die verjaardag willen halen", zegt Bart Lyssen. "Kijk, de straat is al een jaar opgebroken. Half januari kregen we een brief waarin staat dat ze nog acht weken langer zullen werken, maar we zien hier amper arbeiders! Er ligt wel een berg zand pal voor mijn winkel, er staat een bulldozer op mijn oprit. Noodgedwongen moeten we grote goederen zoals parketvloeren bij mijn ouders laten leveren, drie straten verderop."





Op tafel slaan

Via een brief liet rioolbeheerder Rio-Link weten dat er nog zeker 7 weken gewerkt zal worden om in De Vlaschaardstraat een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen en opnieuw asfalt te gieten. Ze konden ook niet eerder aan de slag omdat Eandis eerst de bekabeling onder de riolering moest leggen. Dat districtsschepen voor openbare werken Wendy Simons (N-VA) niet harder op tafel slaat om de zaak sneller te laten vooruitgaan, kan er niet in bij de handelaars. "Ze laat zich rollen en wij zijn het slachtoffer", besluit Bart Lyssen.





"Het is niet zo dat ik over me heen laat lopen", zegt Wendy Simons. "Het is in onze opdracht dat Rio-Link, toen de werf werd stilgelegd, de straat tijdelijk met steenslag weer heeft dichtgelegd. Het is ook dankzij ons dat de buurt via een infobrief werd ingelicht dat de werken langer zouden duren. Ik ben even boos als de handelaars, maar wij zijn niet de beheerder van die werf, dus kunnen wij niet veel meer doen dan blijven aandringen bij Rio-link."





De handelaars zullen dus nog even geduld moeten oefenen. Decorzaak Lyssen geeft er dan maar een ludieke draai aan: "Wij starten nu met het uitdelen van flesjes Vedett aan onze klanten in de winkel, want voor ons zijn zij de echte sterren, de mensen die hier nog durven komen, ondanks de werken."