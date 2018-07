"De deur sluiten zal raar zijn" ZAAKVOERDER KAASPOORT IS ZOVEELSTE DIE MERKSEM VERLAAT NINA BERNAERTS

25 juli 2018

02u49 0 Merksem Eind deze week verhuist de Kaaspoort van Merksem naar de drukke Paalstraat in Schoten. Voor klanten verandert er niet veel maar voor zaakvoerder Daniël Thirion zal het raar zijn om na 65 jaar de deuren in Merksem dicht te trekken. "Maar in de Paalstraat is meer passage in een uur dan nu in een hele dag."

Als we de plaatselijke legende mogen geloven is op de hoek van Sint-Bartholomeusstraat en de Borrewaterstraat in Merksem dé kaasschotel uitgevonden. "In de jaren 50 werd naar verluidt voor het eerst een aantal spieën kaas op een schotel met wat noten, druiven en brood gelegd, en volia, de kaasschotel was geboren", vertelt Daniël Thirion. "En dat kan zeker kloppen, de zaak is gestart als marktkraam en in 1953 is hier de winkel geopend."





De zaak floreerde, werd uitgebreid met een groothandel en werd ook overgenomen. "Toen kwam ik als jobstudent in de zaak. Een beetje per toeval, via mijn broer die het eerste computerprogramma hier installeerde. Ik ben begonnen als magazijnier in de groothandel, later deed ik leveringen. En zo ben ik er stilaan ingerold. Ik heb eigenlijk nooit iets anders gedaan. In 1993 heb ik de Kaaspoort dan zelf overgenomen. Ondertussen zit ik toch ook al een 30 jaar in Merksem. Het zal toch vreemd zijn om hier zaterdag de deur dicht te trekken."





Dat de winkel in Merksem sluit komt door een samenloop van omstandigheden. "Dat was oorspronkelijk ook niet de bedoeling. We wilden de Kaashoeve in Schoten overnemen en als extra winkel open houden. Maar toen we de zaak daar goed bekeken, bleek alles echt uitgeleefd. Van de tegels tot de koeling, er moest een zeer grondige renovatie gebeuren. Zo is dan besloten om echt daar te gaan investeren en de winkel te verhuizen. Ook is Merksem de afgelopen jaren hard veranderd. Veel van mijn collega-handelaars zijn al richting Schoten vertrokken. Tot voor de wegenwerken hadden wij hier nog een rechtstreekse doorsteek naar de Bredabaan, maar die is weggevallen. En daardoor zijn we een beetje afgesloten geraakt. We zijn dus dolblij met de nieuwe locatie, want in de Paalstraat passeert in een uur tijd meer volk dan hier op een hele dag."





Brie

De Kaashoeve in Schoten kreeg een serieuze make-over maar de authenticiteit en sfeer blijft dezelfde, garandeert Thirion. "De kaaswinkel is op 65 jaar tijd hard veranderd. Vroeger bleef het gauw bij een brie, nu is er gewoon veel meer aanbod. In de winkel hebben we 300 tot 400 kazen, met de feestdagen zelfs tot 500. We maken ook onze eigen kaas, 'de Kaespoorter' en we gaan mee met de trends zoals glutenvrij, bio en kazen van bij ons."





De nieuwe zaak zal de tweede week van augustus de deuren openzwaaien in Schoten.