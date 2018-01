Zwaargewonde bij ongeval op E40 29 januari 2018

Bij een verkeersongeval op de E40 in Merelbeke is vrijdagnacht één persoon zwaargewond geraakt. Bij het ongeval, in de richting van Oostende, waren drie voertuigen betrokken. De brandweer kwam ter plaatse om één slachtoffer te bevrijden uit het voertuig. De persoon was buiten bewustzijn en werd overgebracht naar het UZ Gent. Door het ongeval, dat rond kwart voor drie gebeurde, bleven twee rijstroken een tijdlang versperd. Rond vier uur waren alle rijstroken opnieuw vrijgemaakt. (OSG)