Word wetenschapper in de moestuin 02u27 0 Foto Didier Verbaere Wetenschappers van ILVO en UGent en de burgemeesters van het projectgebied rond één van de moestuinen. Merelbeke Wie de wetenschapper in zich los wil laten, kan vanaf februari terecht in een van de dertig nieuwe moestuintjes in de regio Merelbeke, Melle en Oosterzele. Via metingen doen het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent er onderzoek naar de biodiversiteit. En u mag meehelpen.

In Merelbeke, Melle en Oosterzele leggen ILVO en UGent dertig identieke moestuintjes aan. Die doen dienst als een groot openluchtlaboratorium waarin wetenschappers maar ook de bewoners metingen uitvoeren. Het project staat onder toezicht van het Forest en Nature Lab van Kris Verheyen van de Universiteit Gent en doctoraatstudent Frederik Gerits.





Verzorgen en observeren

"Uniek is dat burgers en landbouwers de tuintjes verzorgen én observaties uitvoeren volgens wetenschappelijke regels", zegt Kris Verheyen. Die tuintjes komen in en rond de dorpskernen van Gontrode, Gijzenzele, Landskouter en Lemberge. "Biodiversiteit staat in Vlaanderen onder druk door het gebruik van mest en pesticiden en het verdwijnen van houtkanten en bomenrijen. We onderzoeken hoe moestuintjes de biodiversiteit in een bewoond gebied kunnen verbeteren."





"De tuintjes zijn onze observatie- en meetpunten in dit gebied. Elke tuin bevat dezelfde groenten en fruitsoorten. Deze worden gewogen en gemeten op bepaalde tijdstippen. We doen onderzoek naar de bodem en welke insecten ze aantrekken", vertelt doctoraatstudent Frederik Gerits. De bedoeling is om dit drie plantseizoenen op te volgen.





Inwoners uit deze dorpen die zich geroepen voelen om mee te werken aan dit onderzoek en één vierkante meter van hun tuin ter beschikking willen stellen, kunnen zich tot 26 januari melden via frederik.gerits@ilvo.vlaanderen.be. Er is een infoavond op woensdag 31 januari in ILVO aan de Burgemeester Van Gansberghelaan 115 om 19.30 uur. (DVL)