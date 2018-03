Wielertoerist kritiek na klap op gevaarlijk kruispunt OMWONENDEN EN BURGEMEESTER EISEN MAATREGELEN JEFFREY DUJARDIN

26 maart 2018

02u26 0 Merelbeke Wielertoerist Geert De Saedeleire (47) uit Merelbeke vecht voor zijn leven na een aanrijding op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg en de Veldstraat, dicht bij zijn huis. "Bij de heraanleg van de steenweg moet die gevaarlijke plek aangepakt worden", stelt burgemeester Filip Thienpont.

De exacte omstandigheden van het ongeval, dat zaterdagochtend rond 10.30 uur gebeurde, zijn nog niet duidelijk. Wel zeker is dat wielertoerist Geert De Saedeleire vanop het fietspad langs de Hundelgemsesteenweg de baan wilde oversteken om richting de Sint-Elooistraat te rijden. Een bestuurster van een wagen die richting Munte reed, kon de man niet meer ontwijken, waardoor het tot de ernstige botsing kwam.





Zoontje

Door de klap brak de koersfiets van de man in meerdere stukken en zijn drinkbus werd naar de andere kant van de weg gekatapulteerd. De hulpdiensten, waaronder de Mug, kwamen ter plaatse. De man werd lange tijd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.





Het ongeval gebeurde op slechts 800 meter van zijn deur, vertelt zijn echtgenote Nancy. "Geert leeft voor zijn familie én zijn fiets. Hij was op weg naar huis om daarna met ons zoontje (12) mee te gaan naar het voetbal. Ik kreeg te horen dat er iets gebeurd was en liep naar die plek. Het was vreselijk, ik voelde de grond vanonder mijn voeten wegzakken." Gisteren stabiliseerde de toestand van de man. "Het is bang afwachten hoe Geert wakker zal worden", zegt Nancy. "Hij had kleine bloedingen in de hersenen, waardoor de druk verlicht moest worden. Daarnaast heeft hij breuken opgelopen, onder meer aan zijn bekken en schouder. Momenteel wordt hij in een kunstmatige coma gehouden." Omwonenden zijn niet verbaasd dat het ongeval kon gebeuren.





Vlaamse overheid

"Het is hier altijd al een gevaarlijk kruispunt geweest, je mag hier 70 kilometer per uur: gewoon te veel. Er moet iets gedaan worden aan de veiligheid vooraleer er nog meer slachtoffers vallen." Burgemeester Filip Thienpont (CD&V), die in de buurt woont, kent de verkeerssituatie er maar al te goed. "De plek van het ongeval is een van de gevaarlijke kruispunten van de Hundelgemsesteenweg. Er is een dossier ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid om dit en andere kruispunten aan te pakken als de Hundelgemsesteenweg heraangelegd zal worden. Het is een tragisch ongeval en ik ken Geert heel goed", zegt de burgemeester aangeslagen.