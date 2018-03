Wielertoerist (47) nog in kunstmatige coma 27 maart 2018

Wielertoerist Geert De Saedeleire (47) die zaterdagochtend betrokken raakte bij een zwaar ongeval in Merelbeke, verkeert nog in kritieke toestand, zo meldt het parket van Oost-Vlaanderen aan onze krant.





Geert wou zaterdagochtend na een fietstocht de Hundelgemsestenweg oversteken toen hij gegrepen werd door een wagen amper 800 meter van zijn deur. De man werd in levengevaar weggebracht naar het ziekenhuis. Momenteel wordt hij nog in een kunstmatige coma gehouden. "Het is bang afwachten hoe hij eruit zal komen, hij had enkele bloedingen in het hoofd en een ruggenwervel en zijn bekken zijn gebroken", zegt zijn vrouw Nancy.





Het kruispunt is bij omwonenden gekend als een zeer gevaarlijk punt. De burgemeester van Merelbeke, Filip Thienpont (CD&V), kaartte het punt aan bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer, dat een dossier gestart is. "We beginnen deze week met de studie rond de veiligheid van de Hundelgemsesteenweg, met nadrukkelijke aandacht voor de veiligheid van de fietsers", klinkt het bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. (DJG)