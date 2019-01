Wagen vat vuur op E40 in Merelbeke: geen gewonden Jeroen Desmecht

04 januari 2019

14u56 1 Merelbeke Ter hoogte van het knooppunt van de E40 met de R4 heeft een personenwagen vrijdagmiddag vuur gevat. De inzittenden merkten de brand op tijd op en raakten heelhuids uit het voertuig.

De feiten vonden rond 12.30 uur plaats op het knooppunt van de E40 met de R4, richting Brussel. De bestuurder had al snel door dat er iets mis was, en parkeerde de wagen op de pechstrook. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen: hierdoor was de rechterrijstrook ter hoogte van het incident tijdelijk afgesloten. Aangezien de personenwagen op de pechstrook stond, viel de verkeershinder al bij al goed mee. Tegen 13.00 uur werd de rijstrook terug vrijgegeven.