Waarschuwing voor malafide reclameronselaars 10 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Merelbeke en de lokale politie waarschuwen voor malafide reclameronselaars. Verschillende organisaties en zelfstandigen hebben een brief gekregen waarin gevraagd wordt om de bedrijfsgegevens te verbeteren of aan te vullen en ondertekend terug te sturen. "Door dat te doen teken je een meerjarig contract waarbij elk jaar een groot bedrag gefactureerd wordt voor middelmatige of slechte dienstverlening. Zo'n praktijken vinden vooral tijdens de zomer plaats, omdat ronselaars ervan uitgaan dat mensen tijdens de vakantie hun administratie minder stipt bijhouden en dus sneller betalen", aldus het gemeentebestuur. Ook de FOD Economie adviseert iedereen om twijfelachtige aanbiedingen niet te ondertekenen en niets te betalen. Een lijst met malafide organisaties is te vinden op





https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/bedrijfsoplichting/bedrog-met-beroepengidsen. (DVL)