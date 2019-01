Vos gered uit verboden wolvenklem:“Triest voorbeeld van jagers die hun jachtwild willen beschermen” Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

27 januari 2019

15u02 0 Merelbeke Medewerkers van het VOC Merelbeke hebben zaterdag met behulp van de politie een vos uit een wolvenklem moeten bevrijden. Het dier had zijn poot zelf al deels afgebeten, in een wanhopige poging om uit de klem te ontsnappen.

Een medewerker van Natuurpunt trof de vos zaterdagnamiddag aan op de Merelbeekse Scheldemeersen, een natuurgebied waar ook jacht is toegestaan. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke heeft ondertussen een klacht ingediend bij de politie. “Dit een triest voorbeeld van jagers die hun jachtwild willen beschermen”, zegt Nick De Meulemeester van het VOC Merelbeke. “Door de sneeuw zijn de sporen van de vossen goed zichtbaar. Jagers maken daar in deze periode dan ook gebruik van om op vossen te jagen.”

Wolvenklemmen zijn in heel Europa verboden omdat ze dieren vreselijk doen lijden. Ook andere dieren, zoals honden en katten, kunnen in de klem verzeild geraken. Bovendien Volgens lag de klem volgens de vereniging dicht bij een trekweg, waar heel wat wandelaars passeren.

De poot van de vos is ondertussen verzorgd en deels geamputeerd. Als de wonde niet goed geneest, zal de dierenarts ook het bovenste deel van de poot moeten amputeren. Wat er daarna met het diertje zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Sanctuary De Zonnegloed, een dierenopvang in West-Vlaanderen, zou zou zich over de vos willen ontfermen. Maar we wachten voorlopig nog even af. Als het dier met een prothese terug in het wild kan leven, is dat ook een optie. Maar dan moet hij zichzelf wel voldoende kunnen beschermen: een manke vos is een makkelijke prooi voor jagers, en dan zou alles voor niets geweest zijn.”