Viva schenkt waardebonnen aan Merelbekenaren die het moeilijk hebben Didier Verbaere

28 december 2018

Viva-Svv, de Socialistische vrouwenvereniging van de afdeling Merelbeke, heeft een Warmste Week gehouden voor mensen in Merelbeke die het moeilijk hebben. De vrouwen gingen aan de slag voor de Sociale Kruidenier MIA (Merelbeke in Actie voor mensen in Armoede). Ze bakten taart en verkochten die op de lokale donderdagmarkt.

“We haalden 600 euro op en kochten 6 waardebonnen van 100 euro bij Colruyt om gezinnen een warme feestelijke oudejaarsperiode te bezorgen met extra vlees of etenswaren”, zegt voorzitter Patricia Sarasin-Dhaene. Tijdens de koffietafel van MIA werden de bonnen overhandigd. “Als ik de dankbaarheid zag in hun ogen, dan weet ik dat wij als socialistische vrouwen het verschil moeten blijven maken”, besluit Sarasin.