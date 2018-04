Vijf nieuwkomers bij Groen 17 april 2018

Groen Merelbeke trekt met enkele nieuwe gezichten naar de verkiezingen in oktober. Pieter Verstraete (35) is architect en adviseur bij de Milieuadvieswinkel in Gent en is ondertussen al ruim 3,5 jaar voorzitter van Groen. Hij krijgt de derde plaats op de lijst. Op plaats zes staat Veerle Duportail (42). Zij is mobiliteitsexperte en zeer actief in het Bottelaars verenigingsleven. Plaatsen zeven tot negen zijn voor de jeugd met Lorin Mignolet (32), raadslid Anne Mertens (28) en huidig Jong Groen-voorzitter Mathias Dubois (25). Zoals bekend trekt fractieleider en kamerlid Stefaan Van Hecke (45) de lijst. Raadslid Marijke Pruyt (57) krijgt de tweede plaats en gemeenteraadsleden Isabel Thys (39) en Frank Monsecour (51) zullen samen met ex-gemeenteraadslid Lieve Parmentier (66) de lijst duwen. Ook OCMW-raadsleden Gerda De Backer uit Melsen (49) op plaats vier en Luc Taildeman (60) op plaats vijf, stellen zich opnieuw verkiesbaar. (DVL)