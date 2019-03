VIDEO. kop-staartbotsing met drie wagens op de E40 in Merelbeke JDG en Koen Moreau

15 maart 2019

17u24 0 Merelbeke Drie wagens raakten vrijdagavond betrokken bij een kop-startbotsing op de E40 in Merelbeke. Het ongeval gebeurde richting Brussel, en zorgde voor heel wat verkeershinder. Alle inzittenden raakten heelhuids uit hun voertuig: er vielen dan ook geen gewonden.

De feiten vonden plaats op de E40 in Merelbeke rond 16.15 uur. In de richting van Brussel kwam het tot een kop-startbotsing tussen drie personenwagens. Twee daarvan versperden de linker- en middenrijstrook, waardoor het verkeer tijdelijk over één baanvak moest. De derde wagen werd op de pechstrook geduwd. Bij het ongeval raakte niemand gewond.