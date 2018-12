VIDEO: Afrit Merelbeke op E40 afgesloten nadat vrachtwagen lading water verliest Jeffrey Dujardin

04 december 2018

20u10 0 Merelbeke Op de E40 van Brussel richting Gent was deze namiddag en avond veel hinder ter hoogte van de afrit Merelbeke. De afrit werd afgesloten nadat een vrachtwagen liters water verloor.

De afrit was bijna twee uur volledig afgesloten nadat een vrachtwagen rond 17 uur zijn lading verloren had. Het bleek het moment te zijn om de dorst te lessen. De weg lag bezaaid met honderden plastieken bakken, glas en nog gevulde glazen flessen water. Vermoedelijk nam de chauffeur de scherpe bocht richting de R4 te snel waardoor zijn lading verschoof met alle gevolgen van dien. Het ongeval zorgde voor veel hinder, het gebeurde juist tijdens de avondspits. Tegen 18.30 uur was de afrit terug open.