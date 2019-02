Verkeershinder door bouw torenkraan aan Poelstraat Didier Verbaere

22 februari 2019

Op maandag 25 februari wordt een torenkraan gedemonteerd aan de bouwwerf van het nieuwe woonzorgcentrum in de Poelstraat in Merelbeke. De onderdelen van de kraan worden daarna op een vrachtwagen geplaatst en weggevoerd. Het demonteren van de kraan zal de hele dag in beslag nemen.

Van 8.30 tot 18 uur geldt er in de Poelstraat eenrichtingsverkeer richting Bottelare tussen de Kloosterstraat en het woonzorgcentrum. Het verkeer vanuit de richting Bottelare wordt omgeleid via de Lamstraat en de Lembergsesteenweg. Ook in het fietsstraatgedeelte van de Kloosterstraat geldt eenrichtingsverkeer zodat de bussen van De Lijn het centrum kunnen blijven bedienen.

Wie van de Hundelgemsesteenweg komt en naar de basisschool GILKO in de Kloosterstraat wil, kan best parkeren op de Conversatieparking via de O. De Gruyterstraat of kan via de Lembergsesteenweg de Kloosterstraat bereiken. Fietsers kunnen in beide richtingen door het fietsstraatgedeelte van de Kloosterstraat om de omleiding van het afgesloten fietspad in de Poelstraat te volgen.