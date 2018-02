Vergunning nodig voor uitzenden van WK voetbal 28 februari 2018

Wie tijdens het WK voetbal deze zomer in Rusland een match van de Rode Duivels wil uitzenden in Merelbeke, moet hiervoor een vergunning aanvragen. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Een wedstrijd uitzenden betekent immers een risico voor de orde en veiligheid. Een vergunning moet aangevraagd worden voor 30 april. Organisatoren worden verplicht om vanaf twee uur voor tot twee uur na de wedstrijd enkel drank in plastic bekers te serveren. Gratis recycleerbare bekers zijn ter beschikking. Openbaar terrein moet steeds proper achtergelaten worden en de organisatie moet zelf toelating vragen aan VRT en Fifa om een match uit te zenden. (DVL)