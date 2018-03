Verbod op roofvogelshows 02 maart 2018

03u01 0

De gemeente Merelbeke verbiedt openbare roofvogelshows op haar grondgebied en wil een verbod ook in het gedeelde politiereglement met Oosterzele, Destelbergen en Melle doorvoeren. De vraag kwam van N-VA raadslid John De Vlaminck. "Maar er is de laatste tien jaar nog geen enkel soortgelijke aanvraag in de gemeente geweest", aldus schepen Tim De Keukelaere (Open Vld). (DVL)