Vandaal steekt autobanden Bjorn van Salons Caipirinha plat: “250 euro voor gouden tip” Jeroen Desmecht

13 november 2018

22u28 0 Merelbeke Bjorn Steurbaut (32) uit Merelbeke looft 250 euro uit voor de gouden tip die naar de vandaal leidt die de vier banden van zijn auto lek stak.

Bjorn, uitbater van Salons Caipirinha, dronk zaterdagavond een glas bij vrienden langs de Gaversesteenweg. Maar toen hij met zijn Volkswagen Caravelle huiswaarts reed, merkte hij al snel dat de vier banden plat stonden. Het werk van een vandaal, zo bleek. “Gelukkig woon ik in de buurt”, aldus Bjorn. “Op de snelweg was zoiets slechter afgelopen.”

Bjorn looft nu 250 euro uit voor een gouden tip. “Al was het maar om een statement te maken: van andermans spullen blijf je af. Ik ben er zeker van dat de politie dit grondig zal onderzoeken, maar ze kunnen moeilijk heel Merelbeke uitkammen. En je weet maar nooit of iemand iets gezien heeft.”

Of iemand het specifiek op Bjorn gemunt heeft? “Ik heb geen vijanden, dus dat zou me sterk lijken. Maar het is wel verdacht: vlakbij stonden zo’n tien wagens en die werden niet beschadigd.”

Ondertussen is de schade hersteld, al heeft Bjorn daar ook zo’n 750 euro voor mogen neertellen. “Daar ga ik niet wakker van liggen. Maar je blijft wel met ‘een vies gevoel’ achter. Ik heb afgelopen nacht toch twee keer nagekeken of de deur echt wel goed op slot was.”

Tips zijn welkom via 09/363.72.72 of pz.rhodeschelde.recherche@police.belgium.eu.