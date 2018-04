Vanaf dinsdag 11 april over nieuw stuk E40 06 april 2018

Op dinsdagochtend 11 april wijzigt de verkeerssituatie op de E40 in Merelbeke. Het verkeer rijdt vanaf dan over 3 versmalde rijstroken in beide richtingen over het nieuw afgewerkt stuk van de E40. In de nacht van 10 op 11 april wordt de fasewissel uitgevoerd en kan het verkeer tussen 20 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends in beide richtingen slechts van één rijstrook gebruik maken. Voor de veiligheid geldt vanaf dan een snelheidsbeperking van 50 km/u in de werfzone. Momenteel ligt de werf in de rijrichting van Brussel naar Oostende. De asfalteringswerken zijn volop bezig. Op 11 april wisselt de werf van kant. Tot het najaar van 2018 wordt verder gewerkt in de richting van Oostende naar Brussel. Het verkeer richting Brussel rijdt dan via een doorsteek op de rijrichting Gent. Het verkeer in de richting van Gent zal over het nieuwe stuk weg van de E40 rijden. Voor en na de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70kilometer per uur. (DVL)