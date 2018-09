Vader en zoon Vrijens samen op sp.a-lijst 06 september 2018

In Merelbeke trekken Schepen Bertrand Vrijens (54) en zoon Jannes (20) samen naar de kiezer voor sp.a Merelbeke. Bertrand, huidig schepen van Cultuur, is lijstrekker. Zijn jongste zoon is de jongste kandidaat en staat op plaats 25. Gemeenteraadslid Patricia Sarasin-Dhaene en trouwe partijgenoot en gewezen raadslid Felicien Vermassen staan op plaatsen 2 en 3. Gaston De Bruyn, die 30 jaar voor de partij zetelde in de gemeenteraad, duwt de lijst . Ook op de lijst staan Yolande Dick, echtgenote van de Voorzitter van de Seniorenraad Johnny De Bosschere en kunstenaar Serge Verwest. "We willen ons huidige sociale beleid verder zetten en verder maximaal inzetten op verkeersveiligheid, het vrijwaren van de buitengebieden van hoogbouw en inzetten op betaaldbaar wonen en de armoede bij éénoudergezinnen door het verlagen van de gezinsbelastingen", weet Bertrand. (DVL)





