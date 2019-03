Urbanus maakt ‘een Bruegel’ voor Hatchiko Merelbeke Didier Verbaere

29 maart 2019

06u00 0 Merelbeke Op vraag van Radio 2 Vlaams-Brabant maakte Urbanus zijn eigen versie van het bekende schilderij “De Parabel der Blinden” van Pieter Bruegel de Oude. Die tekening wordt geveild en de opbrengst gaat integraal naar Hachiko, een vereniging uit Merelbeke die assistentiehonden opleidt.

“De Parabel der Blinden” is één van de bekendste schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. 2019 staat volledig in het teken van de meester want het is 450 jaar geleden dat de schilder overleed. Bruegel schilderde geregeld taferelen uit het Pajottenland. Op de achtergrond van “De Parabel der Blinden” staat het kerkje van Sint-Anna-Pede, bij Dilbeek. Een kerkje dat Urbanus maar al te goed kent.

“Ik ben opgegroeid in Sint-Gertrudis-Pede, het dorp ernaast. Ook daar stroomt hetzelfde beekje als datgene op het schilderij: de Pede. Daar heb ik als kind heel veel in gespeeld. Er stond toen nog een watermolen van een molenaar die er zijn graan maalde. Dat was natuurlijk één groot pretpark, als kind kropen we altijd op het rad van die molen. De molenaar schoot altijd een paar keer in de lucht met zijn tweeloop om ons weg te jagen. Dat was natuurlijk veel te gevaarlijk”, lacht Urbanus.

Zijn originele tekening wordt nu geveild voor het goede doel op de veilingsite Catawiki. “Ik ben al een tijdje peter van een hulphond in opleiding: Urbain. Toen Radio 2 Vlaams-Brabant mij vroeg of ik niets rond Bruegel wilde maken voor het goede doel heb ik meteen toegezegd”, vertelt Urbanus. Hachiko leidt honden op voor mensen met een beperking. “Dat dier leert dan alles: van de deur open doen tot iets uit de koelkast halen. Het duurt jaren vooraleer zo’n dier volleerd is, daarom kost dat ook allemaal zoveel.” Urbanus hoopt dat de veilig een mooi bedrag oplevert voor de vereniging. “Stel je voor dat mijn tekening nóg meer opbrengt dan een originele Breugel!” Je kan tot en met donderdagavond 4 april bieden op de originele tekening van Urbanus via www.radio2.be.