Uniek vredesconcert herenigt Kampenhout en Merelbeke 100 muzikanten en gedichten brengen verhaal WOI Didier Verbaere

28 november 2018

17u05 0 Merelbeke In de Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans kerk in Flora brengen meer dan 100 muzikanten uit Merelbeke en Kampenhout een uniek licht- klank- en beeldconcert. Het concert op zondag 9 december om 15 uur staat in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Kampenhout en Merelbeke delen een gezamenlijk verleden. In 2014 ontdekten de heemkring Campenholt en de dienst cultuur van Kampenhout en de archivaris van Merelbeke de speciale band die tussen beide gemeentes ontstond aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Op 30 augustus 1914 kwamen 181 mannen uit Kampenhout aan in Merelbeke, op de vlucht voor het Duitse leger dat wild tekeer ging in hun dorp en omgeving. Burgers werden meegenomen en neergeschoten, huizen werden in brand gestoken. In Merelbeke vonden de vluchtelingen gedurende twee maanden onderdak, tot ook in Merelbeke het Duitse leger haar intrede deed.

Pas 100 jaar later, in 2014, werden deze feiten herontdekt in geschriften van de pastoor van Kampenhout, wat leidde tot een wederzijdse vriendschapsband tussen de beide gemeenten. Naar aanleiding van 100 jaar WOI in 2014 werd een tentoonstelling georganiseerd in Kampenhout en Merelbeke en vond er een officiële ontmoeting plaats tussen beide besturen waarbij de burgemeesters van beide gemeenten een Oorkonde van Broederschap tekenden.

Uniek licht-, klank- en beeldconcert

Voor het vredesconcert op 9 december slaan de twee harmonieën van Merelbeke en de drie fanfares van Kampenhout de handen in elkaar, samen goed voor meer dan 100 muzikanten. Bij elk lied worden aangepaste beelden op een groot scherm vertoond.

De Koninklijke Harmonie Voor God en Vaderland uit Bottelare en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Merelbeke, de Koninklijke Fanfare De Eendracht, De Toonkunst en De Vlaamse Leeuw uit Kampenhout brengen muziekstukken die het relaas van de Eerste Wereldoorlog vertellen. De dorpsdichters van Merelbeke en Kampenhout brengen nieuw werk, speciaal geschreven voor dit concert. Het vredesconcert is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk. De deuren open om 14.30 uur. Reservatie via archief@merelbeke.be of op 09/210.33.05.