Tweede inbraak deze maand in scoutslokaal 25 augustus 2018

De Scouts van Graalridders-Gudrun uit Merelbeke kregen woensdagochtend aan hun lokaal in de Valleiweg een onaangename verrassing te verwerken. De deur was geforceerd en de kassa was gestolen. Ook de buitenkant van hun lokaal was beschadigd. "We waren hier dinsdagnacht tot 4.30 uur", zegt Brecht (21), leider van de scoutsgroep. "Toen we de volgende dag tegen 8.30 uur terugkwamen stond de deur open. Ze was geforceerd en onze kassa was weg. Het is spijtig genoeg niet de eerste keer."





30 euro

De vorige keer, ook deze maand, werd ingebroken en ook de kassa leeggehaald. "Nu was de buit amper 30 euro. De vorige keer was het 100 euro", zegt Thibault (19), die ook bij de leiding zit. "Het stopt niet. Er is nu al tweemaal ingebroken, daarnaast hebben we al een zestal keer last gehad van vandalen. De inbrekers hadden deze keer ook ons lokaal buiten beschadigd. Planken werden vernield en de isolatie losgetrokken", zegt Thibault. Ze hopen dat iemand iets gezien heeft of meer weet. "Wie tips heeft, mag ze sturen naar groepsleiding@graalridders-gudrun.be. We zijn aan het nadenken om camera's te installeren. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor ons Happeningsweekend op 14 en 15 september. Iedereen is welkom om te feesten in de grootste handgesjorde tent in Vlaanderen." (DJG)