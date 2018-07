Tot twee jaar voor zakkenrollers Colruyt 07 juli 2018

Drie Bulgaren zijn veroordeeld voor zakkenrollen in de Colruyt. Het trio sloeg onder meer toe in Merelbeke. Volgens het Gentse parket leidden twee beklaagden klanten af. Een minderjarig meisje stal de portefeuille van het slachtoffer. De derde beklaagde was chauffeur. Twee zakkenrollers, die gelijkaardige feiten pleegden in het buitenland, kregen twee jaar cel effectief. De derde komt weg met een straf met uitstel. De minderjarige staat terecht voor de jeugdrechtbank. (OSG)