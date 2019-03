Stefaan Van Hecke trekt Kamerlijst voor Groen Didier Verbaere

14 maart 2019

Groen stuurt twee gemeenteraadsleden uit Merelbeke naar de kiezer voor de Vlaamse en federale verkiezingen. Stefaan Van Hecke (46 jaar) trekt de lijst voor de Kamer. Stefaan is een zwaargewicht in de Kamer. “Hij wist er als oppositielid meer wetsvoorstellen door te krijgen dan wie ook. Zijn expertise in justitie, veiligheid en NMBS wordt tot over de partijgrenzen gewaardeerd”, stelt de partij.

“Het is nu of nu voor het klimaat. België is één van de slechtste leerlingen van de Europese klas en dat moet echt anders. Meer investeren in een performant openbaar vervoer is mijn stokpaardje. Dat betekent meer treinen, ook ’s morgen en ’s avonds, een hogere frequentie, meer zitplaatsen, modern materieel, goed uitgeruste stations en goedkopere tarieven. Kortom, er moet de komende jaren serieus geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer”, aldus Stefaan. In oktober loodste hij als lijsttrekker Groen Merelbeke nog naar een overwinning met een recordscore van 23,72 procent en 6 verkozen gemeenteraadsleden.

Pieter Verstraete (36 jaar), één van de nieuwe gemeenteraadsleden, staat op de 15e plaats voor het Vlaams Parlement. Pieter is sinds kort, na 12 jaar architectenpraktijk, voltijds aan de slag als kabinetsmedewerker bij de eerste Groene Oost-Vlaams gedeputeerde Riet Gillis. Hij was de voorbije jaren de gedreven voorzitter van Groen Merelbeke.