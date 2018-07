Startschot bouw nieuwe buitenschoolse kinderopvang 03 juli 2018

Het gemeentebestuur van Merelbeke, de Vlerkopvang en het GO! hebben het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Merelbeke. Die komt op de terreinen van het GO! Aan de Zwijnaardsesteenweg. Het nieuwe gebouw moet klaar zijn tegen de start van het schooljaar 2019-2020. Het huidige gebouw, de vlerkbos in de Fraterstraat, is verouderd en te klein. Het nieuwe gebouw is opgevat als een driehoek, die z'n hoogste punt heeft aan de bestaande schoolgebouwen en mooi opgaat in de groene omgeving. Op de benedenverdieping is ruimte voor de werking van de Vlerkopvang, met onder meer speelruimtes, een klimmuur en een grote buitenspeelruimte. Daarnaast is er ook een grote polyvalente ruimte. Op de tweede verdieping komt er een sportzaal voor zowel de buitenschoolse kinderopvang als de school, met kledingruimtes en bergruimtes. De bouwwerken beginnen aan het einde van de zomervakantie en zullen ongeveer een jaar duren. (DVL)