Sp.a stapt toch mee in gemeentebestuur Merelbeke Didier Verbaere

19 december 2018

Sp.a zal dan toch deelnemen aan het nieuwe gemeentebestuur van Merelbeke. Open Vld en CD&V behaalden samen een comfortabele meerderheid met 16 op 27 zetels en hadden Sp.a mathematisch niet nodig. De socialisten verloren ook één zitje in de gemeenteraad. Maar het partijbestuur heeft nu unaniem beslist om toch mee te stappen in het bestuur.

“We hebben getwijfeld maar de algemene vergadering van onze partij zal dan toch toetreden tot de meerderheid”, weet uitredend schepen Bertrand Vrijens (Sp.a). “In principe zal ik voorzitter worden van de gemeente- en OCMW Raad en het voorzitterschap opnemen van het Autonoom Gemeentebedrijf”, zegt Vrijens. Hij wordt ook Lid van de raad van bestuur Erfgoed Viersprong, van de vzw Vlerkopvang voor de buitenschoolse kinderopvang. En waarschijnlijk ook een zetel in de Politieraad. “We hebben ook afgesproken dat we zullen meeschrijven aan de meerjarenplanning en de beleidsplannen van het nieuwe bestuur”, aldus Vrijens.

De bevoegdheden van de schepenen worden pas later bekend gemaakt. “We wachten nog op de uitspraak van de Raad van Verkiezingsbetwistingen of er een hertelling van de stemming komt. Die is ten laatste volgende dinsdag voorzien”.