Slechts twee rijstroken op E40 12 juni 2018

Aan de werken op de E40 in Merelbeke zijn vandaag, dinsdag 12 juni, slechts twee rijstroken beschikbaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dan aanpassingen uit aan de werf vanaf 9.30 uur. Alles moet klaar zijn voor 16 uur. 's Morgens is de rechterrijstrook richting Oostende aan de beurt. Nadien de rechterrijstrook richting Brussel. Vanaf 16 uur zijn opnieuw drie versmalde rijstroken beschikbaar. Alle info over de werf op www.wegenenverkeer.be/Merelbeke (DVL)