Secretaris naar Grondwettelijk Hof 06 juni 2018

02u34 0

Gemeentesecretaris Kristof De Bel dient klacht in bij de gouverneur tegen de benoeming van een nieuwe algemeen directeur in Merelbeke. Hij stapt ook naar het Grondwettelijk hof. De Bel is van oordeel dat hij de nieuwe directeur moet worden. Secretaris De Bel en het bestuur vechten al 20 jaar een ruzie uit. Hij werd in 1999 een eerste maal ontslagen en er volgden tal van procedures. Vandaag is hij nog secretaris, maar 'vrij van dienst'. Volgens een decreet vervangt de directeur de huidige secretaris van OCMW en gemeente. De Bel vecht dit decreet aan bij het Grondwettelijk Hof. Een arrest hierover wordt pas over een jaar verwacht. De Bel is ook kandidaat in de selectieprocedure van Merelbeke. (DVL)