Schurft in woonzorgcentrum Het Lindeken 27 januari 2018

Bij een bewoner van woonzorgcentrum Het Lindeken in Merelbeke is de huidaandoening scabiës (schurft) vastgesteld. De bewoner wordt sinds dinsdag op zijn kamer behandeld voor de jeuk en huidirritatie. "Scabiës is makkelijk te behandelen met een zalf en is ongevaarlijk. Het is vooral hardnekkig. We nemen maatregelen om de aandoening buiten het WZC te houden en alle bewoners kregen een preventieve behandeling. In enkele dagen tijd zal het probleem van de baan zijn. Er zijn nog geen besmettingen", zeg waarnemend directeur Eddy Vandemeulebroucke. Veel risico op besmetting is er niet bij korte contacten. De aandoening wordt veroorzaakt door een mijt. (DVL)