Schulden dalen voor gemeente 23 mei 2018

02u56 0

De gemeente Merelbeke had eind vorig jaar een totale schuld van 40,2 miljoen euro. Dat is bijna 4 miljoen euro minder dan in 2016. "Vorig jaar werden ook geen leningen opgenomen aangezien we een positief kassaldo hebben van 17 miljoen euro", liet schepen van financiën Tim De Keukelaere (Open Vld) weten bij de goedkeuring van de jaarrekening. Ook het OCMW heeft nog steeds 2 miljoen euro in kas. In 2012 had Merelbeke een totale schuld van 2.112 euro per inwoner. Dat daalde in 2016 naar 1.807 euro en vorig jaar naar 1.633 euro per inwoner. (DVL)