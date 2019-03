Schooldirecteur en partner verwelkomen dochtertje nadat ze Ella (2) verloren: "Jaar niet in kleuterschool geweest. Dat was te pijnlijk" Didier Verbaere

09u00 0 Merelbeke "We kunnen weer voorzichtig lachen." Schooldirecteur Kristof Hoste (33) en partner Els Crommelinck (38) uit Merelbeke zijn na de plotse dood van hun dochtertje Ella (2) opnieuw mama en papa geworden. De man schreef de rollercoaster van zich af in 'Eén jaar zonder Prinses Ella', een boek dat wellicht eind dit jaar uitkomt. "Na Ella kwam ik een jaar niet in de kleuterschool. Haar beste vriendje kan ik nog altijd niet in de ogen kijken."

Op 18 september 2017 stortte de wereld van Kristof en Els in elkaar. Hun eerste dochtertje en oogappel Ella (2) sterft op onverklaarbare wijze. Ook voor Lucas (10) en Fee (14), Kristofs kinderen uit een eerste huwelijk, veranderde die dag alles. Vrienden haakten af, familie vond geen woorden. Els bleef maanden thuis van haar werk als lerares in het eerste leerjaar van de Melse basisschool Paus Johannes, waar Kristof directeur is. Hij vlucht meteen weer in het werk. Toch zou het nog een jaar duren, vooraleer hij weer een stap in de kleuterschool durfde zetten. De school waar Ella had moeten zitten.

Je kind sterft en de doodsoorzaak blijft voor altijd een mysterie, dat moet bijzonder hard zijn om te verwerken.

"Wij droegen enorm zorg voor Ella en toch overkwam ons dit. Ze was nooit ziek tot die ene zonnige zondagochtend. Na een bezoek aan de schoonouders en een middagmaal ging ze dutten. We legden onze kerngezonde spruit in haar bedje. Twee uur later werd ze wat versuft wakker. Ze was een beetje nukkig en lachte niet, niet haar gewoonte. Ze voelde ook wat warm aan en had af en toe een koude rilling. Al snel reageerde ze niet meer en stopte ze met ademen."

Mug-artsen deden wat ze konden en reanimeerden Ella. Ze werd in kritieke toestand naar het UZ in Gent gevoerd. Daar belandde ze in een coma en overleed ze op dinsdag 19 september 2016. De dokters stonden voor een raadsel.

"Na haar dood werd Ella van kop tot teen onderzocht. Tot op vandaag hebben we geen antwoord op die vraag. Er is geen enkele medische verklaring gevonden voor haar dood. We hebben gewoon pech gehad", zucht Kristof. "Die bewuste dag draai je op automatische piloot. Je neemt in een fractie van een seconde beslissingen, zoekt antwoorden, regelt zaken die moeten worden geregeld. We hebben dan meteen beslist om haar organen af te staan omdat we dat de normaalste zaak van de wereld vinden. Mijn vader was ook orgaanontvanger. Het is niet dat we daar troost in vonden dat ze het leven van drie mensen heeft gered. Dat verzacht de pijn niet. Al zijn we blij dat ze iets moois heeft gedaan voor andere kinderen."

Hoe neem je nadien de draad weer op?

"Ik ben vrij snel - na twee weken - opnieuw beginnen werken op school. Die afleiding en de steun van vrienden en collega's brachten mentale rust. Achteraf bekeken is dat misschien wel onze grootste redding geweest. Ik kon na een dag werk en afleiding de nodige energie opbrengen om Els bij te staan in haar rouwproces. We hielden elkaar recht. Els ging pas in maart weer aan de slag. En niet meer in het eerste leerjaar. Dat kon ze niet aan. Ze staat nu in het vierde."

Hoe ging je nadien om met de kleuters

op school?

"Ik ben een jaar niet op de kleuterafdeling kunnen komen. Het was te pijnlijk om die kinderen zorgeloos te zien spelen. Maar alles slijt. En sinds we opnieuw zwanger waren van Nina, kon ik stilaan weer naar de kleuterklassen om hen te helpen in de rang of voor te lezen op vrijdag in de klas. Ik kan weer een verdrietige kleuter op mijn schoot nemen zonder hartzeer. Alleen Junior, Ella's beste vriendje in de crèche, kan ik nog steeds niet in de ogen kijken. Dat ventje kan daar natuurlijk niet aan doen."

Op 7 februari werd Nina geboren,

valt er dan iets van je af?

"Het was inderdaad een kentering in ons gezin. We kunnen weer voorzichtig lachen. Vrij snel na het overlijden van Ella vroeg Els of ik nog een kind wilde. Had ik neen gezegd, dan was onze relatie voorbij geweest. Ik ben na de dood van Ella nog steeds papa van Fee en Lucas. Els wou dolgraag opnieuw mama worden. Een eerste poging eindigde in een miskraam, op de eerste werkdag van Els. Toch deed ze verder. Gelukkig werden we vorige zomer weer zwanger en is Nina er nu. Vijf dagen na de geboortedag van Ella. Alles komt dus weer samen en het zal steeds een week van vreugde en verdriet blijven", zegt Kristof.

Waarom een boek over Ella?

Het schrijven van dit boek werkte therapeutisch voor mij, maar het is ook een middel om mijn verhaal te vertellen en lotgenoten te zoeken. We willen het boek symbolisch op 18 of 19 september lanceren, de sterfdatum van Ella."

Je denkt ook aan het opstarten van een fonds voor lotgenoten, waarom?

"Na de dood van Ella kwam ik in contact met het Berrefonds uit Antwerpen. Zij maken koesterkoffers voor ouders van sterrenkindjes, kindjes die doodgeboren worden of op jonge leeftijd overlijden. We hebben toen in enkele weken tijd duizenden wenslampjes verkocht. En ik heb me ook laten sponsoren om de Dodentocht te lopen. Samen hebben we zo'n 25.000 euro opgehaald. Maar ik vind dat de nazorg voor ouders die hun kind op jonge leeftijd verliezen te kort schiet. Er is te weinig opvang, te weinig steun, te weinig informatie. We willen eerste hulp bieden voor onze lotgenoten. Al dan niet samen met het Berrefonds", zegt Kristof.

"Daarnaast willen we in Oost-Vlaanderen ook een Ella-huis met bijvoorbeeld een soepkeuken bouwen. Zes maanden lang hebben vrienden en familie voor ons eten ingestaan, zodat we daar geen energie in moesten stoppen. Ook dat is nazorg. Dat kan ook met een kaartje of een bloemetje aan de nabestaanden op de sterfdag van hun kind. Om te laten weten dat we hen niet vergeten zijn. Een opvangcentrum waar mensen terecht kunnen. We willen een schakel zijn tussen nabestaanden, hulpverlening, werkgevers en ziekenhuizen of huisartsen."

Lotgenoten kunnen hem contacteren via kristofhoste2104@gmail.com. Zijn verhaal is te lezen op prinsesjeella.blogspot.com.