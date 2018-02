Schilder maakt val van zes meter 19 februari 2018

02u30 0

Een 45-jarige Portugese man uit Merelbeke is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een val van een stelling op de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Een schildersploeg was daar aan het werk. De man viel van ongeveer zes meter naar beneden. Hij raakte zwaar gewond, maar was dit weekend niet meer in levensgevaar. De politie onderzoekt ter plaatse de omstandigheden van het ongeval.





(PLA)