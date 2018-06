Schepen Dirk Poriau stapt uit gemeentepolitiek 04 juni 2018

Eerste schepen Dirk Poriau (Open Vld) is geen kandidaat meer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Merelbeke. Hij geeft na 30 jaar de fakkel door aan zijn dochter Daisy Poriau (35).Zij zal de lijst duwen. Dirk steunt wel nog symbolisch de liberale lijst Gent-Eeklo voor de Provincieraadsverkiezingen. "Ik werd voor het eerst raadslid in 1988 onder burgemeester Jan Pede, zat nadien 6 jaar in de oppositie en was de laatste 18 jaar onafgebroken schepen. Het is tijd om ermee te stoppen na 30 jaar", lacht Dirk. "Ik kreeg de politieke microbe met de paplepel mee en heb enorm veel goesting om Merelbeke mee te besturen", weet nieuwkomer Daisy.





Open Vld stelde zaterdag de voltallige lijst voor. Naast lijsttrekker en kandidaat burgemeester Egbert Lachaert staan er 14 nieuwe gezichten op de lijst. (DVL)