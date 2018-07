Rookwolk uit voormalige ijsjesfabriek 40 kilometer verder te zien 02 juli 2018

02u34 0 Merelbeke Er heeft gisterenvoormiddag een hevige brand gewoed in een voormalige ijsjesfabriek in het Industriepark in Merelbeke.

"We kregen de melding binnen rond 11.20 uur", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. "Het was een hevige, uitslaande brand. We hebben iedereen aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Om 13.30 uur was de brand onder controle." Bij buurtbewoners was er ongerustheid over de rook, die volgens de politie ter plaatse "mogelijk toxisch" was. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. De rookpluim was wel kilometers verder te zien. Zelfs over de grens, in het Nederlandse Axel op meer dan veertig kilometer van Merelbeke, werd de rook waargenomen.





Het gebouw is al maanden buiten gebruik. In het verleden was het een ijsjesfabriek, de jaren erna deed het dienst als magazijn voor evenementenmateriaal. In december vorig jaar stortte het dak nog in onder de sneeuw. Het gebouw werd verzegeld, omdat er asbestplaten lagen. Ook gisteren werd asbest gevonden, maar die raakte niet verspreid door de brand. Van schadelijke stoffen in de lucht is dus geen sprake. Een branddeskundige van het parket onderzoekt nu de oorzaak. (OSG)