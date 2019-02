Repair Café in De Merelaar in Merelbeke Didier Verbaere

26 februari 2019

12u44 0

In het nieuwe Lokaal Dienstencentrum De Merelaar in de Poelstraat in Merelbeke wordt zaterdag tussen 10 en 16 uur een Repair Café geoganiseerd. Het is de eerste maal dat het Repair Café er wordt gehouden. Het Repair Café promoot repareren als alternatief voor weggooien. Iedereen kan er kapotte spullen brengen om samen met de aanwezige reparateurs ter plaatse te herstellen. Je kan er terecht met kleding, fietsen, elektrische apparaten, speelgoed en alles waar wat stuk aan is.