Rechter tegen man met 56 veroordelingen: “Betaalt u graag boetes?” Wouter Spillebeen

22 januari 2019

14u36 0 Merelbeke Een 49-jarige man uit Merelbeke die een waslijst van 56 veroordelingen achter zijn naam heeft staan, vocht dinsdagochtend in beroep zijn 57ste vonnis aan. De politierechter had hem 6 maanden cel opgelegd omdat hij al voor de elfde keer zonder verzekering rondreed.

“Is veroordeeld worden een hobby van u? Doet u dat graag misschien? Of betaalt u graag boetes?” De rechter was dinsdag onder de indruk van het lange palmares van de 49-jarige man. Hij werd al tien keer veroordeeld voor rijden zonder verzekering en twaalf keer voor rijden in een auto zonder geldige keuring. In totaal werd hij al 56 keer veroordeeld. “Waarom blijft u dat toch verder doen?”, vroeg de rechter zich luidop af.

Omdat de opties voor de man uitgeput zijn, werd hij in eerste aanleg veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. In beroep probeerde hij daar een werkstraf van te maken. “Na een snelheidsovertreding heeft hij al eens een werkstraf uitgevoerd en dat is goed verlopen. Dus zou het niet goed zijn als hij dat opnieuw kan doen?”, vroeg zijn advocaat. Nu de man sinds zijn veroordeling al twee maanden in de cel zit, wil hij er alles aan doen om op vrije voeten te komen.

Maar voor de procureur is de maat vol. “Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten. Het is veel te veel. Ik vraag de bevestiging.” Over twee weken kent de man zijn straf.