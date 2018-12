Raad van State vernietigt ontslag gemeentesecretaris Soap duurt bijna 20 jaar Didier Verbaere

13u06 0 Merelbeke Gemeentesecretaris Kristof De Bel is door de gemeente Merelbeke onterecht ontslagen. Dat heeft de Raad Van State beslist.

Kristof De Bel ligt sinds 1999 in de clinch met de verschillende gemeentebesturen van Merelbeke. Toen werd hij reeds een eerste keer ontslagen. Hij kreeg ook al sancties, slechte evaluaties en schorsingen aan het been. Maar telkens kreeg de secretaris gelijk voor de rechtbank. Drie jaar geleden werd hij opnieuw ontslagen door een tuchtcommissie. Na opschorting van die maatregel heeft de Raad van State het ontslag nu definitief vernietigd.

“De gemeente Merelbeke heeft reeds talloze procedures gevoerd zowel in het kader van de evaluatie als van tucht. De gemeente Merelbeke is daarbij telkens teruggefloten door de Raad van State. Ook de opgelegde tuchtstraf van ontslag van ambtswege is reeds op 03 mei 2016 geschorst door de Raad van State”, zegt zijn advocaat Tom De Sutter.

Of De Bel hierdoor weer aan het werk kan, is een andere kwestie. Er loopt nog een rechtszaak over zijn benoeming als algemeen directeur van Merelbeke. Een functie die de gemeente hem op basis van anciënniteit niet wil toekennen. Het is de OCMW secretaris die de job kreeg.

“Deze zomer is de burgerlijke rechter in kort geding moeten tussenkomen in het kader van nieuwe pogingen van de gemeente Merelbeke om de heer Kristof De Bel aan de kant te schuiven, nu in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur. Bij beschikkingen van 27 en 31 juli 2018 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent nogmaals het flagrant onwettig handelen van de gemeente Merelbeke vastgesteld. Een dwangsom van 100.000 euro – terwijl maar 10.000 euro gevorderd was – is opgelegd om te verzekeren dat de gemeente Merelbeke zich aan de wet en de uitspraak van de rechter zou houden”, aldus De Sutter. Hierover moet de rechtbank op 31 december nog definitief uitspraak doen.